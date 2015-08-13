Indígenas rechazan declaración de la Policía sobre desplazamiento de Carepa

El Comité Ejecutivo de la Organización Indígena de Antioquia rechazó las declaraciones del Comandante de la Región 6 de la Policía, General José Ángel Mendoza Guzmán, según las cuales los indígenas desplazados del resguardo Polines donde se registró la tragedia del helicóptero han sido persuadidos por integrantes del "Clan Úsuga", para entorpecer las operaciones policiales

La presidenta de la OIA, Aida Suárez, enfatizó que los pueblos indígenas son amigos de la paz y no de la guerra y que el desafortunado desplazamiento dentro del resguardo que tiene en emergencia a esa comunidad, se debe a los enfrentamientos entre la policía y supuestos integrantes del Clan Úsuga David, confrontaciones armadas que han puesto en peligro la vida de los Embera Eyábida habitantes en esa parte de Urabá

Precisó que no existe interés alguno de la comunidad indígena de Polines en entorpecer las investigaciones en la zona del siniestro o la persecución policial en contra del Clan Úsuga David, lo que no quiere decir que estamos de acuerdo que en dicho resguardo se registren confrontaciones armadas, que lo único que hacen es poner en riesgo la vida de los indígenas que viven allí

Expresó su preocupación por las declaraciones del general Mendoza ya que ponen en riesgo la integridad de los indígenas de la zona pues lo señala como copartícipes de las acciones de grupos ilegales, acciones que las comunidades indígenas de Antioquia han siempre rechazado

En nombre de los más de mil indígenas que habitan el resguardo Polines, la señora Suárez exigió la salida de actores armados tanto legales como ilegales que ponen en riesgo la vida comunitaria y el proceso organizativo