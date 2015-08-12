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31 jul 2026 Actualizado 13:12

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Intento de asonada contra la Policía en Itagüí deja 8 patrulleros heridos

La Policía Metropolitana del Aburrá denunció además el secuestro simple a una patrullera de la institución.

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Ocho policías entre ellos una mujer patrullera resultaron heridos en un intento de asonada que se desató en el barrio La Raya, del municipio de Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá, que terminó con cuatro personas capturadas

 El comandante de la Policía Metropolitana, General José Gerardo Acevedo Ossa, relató que el episodio se habría originado luego de que dos hombres en una motocicleta, sin cascos y circulando en contravía, se fugaran de un control de la policía, cuyos patrulleros hicieron el respectivos requerimiento

 Según el oficial, los patrulleros iniciaron una persecución de los hombres motorizados para inmovilizar el vehículo y aplicar los correctivos del caso, pero éstos opusieron resistencia y agredieron a ocho uniformados, entre ellos a una mujer policía a quien, además, retuvieron ilegalmente dentro de vivienda del sector

 EL General José Gerardo Acevedo, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, insistió en que hubo una retención temporal pero ilegal a la patrullera de la institución que estaba en una misión de control y seguridad, y por ello dos de los capturados fueron denunciados por secuestro simple.- “Estos sujetos cogieron a la patrullera, la ingresaron a la casa, cerraron la puerta y empezaron a agredirla; como resultado de esto hubo cuatro capturas, dos por secuestro simple y dos por agresión a servidor público, hubo siete policías lesionados y la patrullera afectada”, relató el comandante de la Policía en el Aburrá.- El oficial convocó a la comunidad para que no actúe contra la autoridad que vela y controla estas irregularidades y conductas que van contra de la Constitución o del código de tránsito, y reportó que una de las mujeres y uno de los hombres detenidos ya habían sido detenidos anteriormente por los delitos de extorsión y agresión a funcionario público, sin embargo y pese a los hechos fueron dejados en libertad

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