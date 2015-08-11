Gobierno de Medellín no descarta pico y placa todo el día para motocicletas

Debido a que a partir de este martes queda derogada la medida que prohibía la circulación de parrillero hombre en Medellín, el Alcalde Aníbal Gaviria Correa no descarta que entre las medidas de seguridad se decrete el pico y placa todo el día para las motocicletas

El mandatario local al respecto expresó que “esa es una medida que se ha estudiado y se sigue estudiando, no sólo por el punto de vista de seguridad, sino también de movilidad. Sin embargo, es una decisión que no hemos tomado aún, que por el momento los análisis hechos no han representado una base para tomar la decisión”

Aunque en compañía de la Policía Metropolitana se anunciarán medidas adicionales para contrarrestar efectos de la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el Alcalde Gaviria Correa reitera que se intensificarán los operativos de control

“Vamos a redoblar los operativos de control a las motocicletas que vayan con parrillero para generar seguridad, porque debo insistir que una de las razones por las cuales adoptamos esa medida era para proteger a los mismos motociclistas que se veían afectados por situaciones de asesinatos que lo hacían sobre otros ciudadanos que se movilizaban en motocicleta”, explicó el mandatario local

Reiteró que definitivamente no queda ningún camino jurídico por lo que la medida queda suspendida definitivamente