Las mujeres caminando por la verdad le pidieron al General en retiro Mario Montoya Uribe que explique la actuación de los soldados del ejército durante la operación Orión y Mariscal en la comuna 13 San Javier, de Medellín, cuando él era el comandante de la IV Brigada

Más información General Montoya fue un abanderado de los derechos humanos: defensa

Luz Elena Galeano, vocera de las víctimas de la escombrera exigió que Montoya Uribe diga la verdad sobre la relación de las fuerzas militares con las desapariciones forzadas en la escombrera

“Estamos esperando que se haga justicia, que lo investiguen. Él debe explicaciones de todo lo que pasó en la operación Orión y debe decirle a cada familiar que paso con su familiar, que le hicieron y que no le hicieron”, conceptuó la vocera de las víctimas

Para la líder de las víctimas de la escombrera, es indispensable el testimonio del general en retiro para el proceso de búsqueda en esta zona de San Javier

Durante la mañana el General Montoya dio versión libre por las investigaciones sobre falsos positivos y la remota a la comuna 13 de Medellín.