Santos exhortó a empresarios en Colombiamoda a incrementar exportaciones

El presidente de la república Juan Manuel Santos exhortó a los empresarios del sector textil – confección que participan de Colombiamoda para que exploren mercados internacionales y ayuden a frenar la caída de las exportaciones

Según el mandatario, las exportaciones de este sector disminuyeron casi un siete por ciento debido a diferentes problemáticas, entre ellas, la desaceleración de la economía internacional por la caída en el precio del petróleo

Insistió Santos Calderón que las crisis se deben convertir en oportunidades

“Quiero plantearle a ustedes una meta, que en tres años estemos exportando más de mil millones de dólares en textiles y confecciones y eso implicada un crecimiento más o menos del 17 por ciento sobre el valor del año pasado”, plateo el presidente

Según las metas planteadas al 2018, Colombia debe exportar 30 mil millones de dólares en bienes y servicios, sin tener en cuenta los sectores minero – energético

Admitió que las exportaciones per cápita son muy bajas aún en el país y por ello se “deben aprovechar las oportunidades que ofrecen los tratados de libre comercio donde tenemos acceso a más de 1500 millones de consumidores”.