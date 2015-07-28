Mayor contrabandista del país se entregó a las autoridades, confirmó Santos

Durante la instalación oficial de Colombiamoda en Medellín el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, confirmó que alias Joaquín Brujas, considerado el mayor contrabandista del país se entregó a las autoridades

El jefe de estado indicó que se trata de uno de los resultados más importantes para combatir uno de los fenómenos ilegales que más afecta la economía y el desarrollo del país y que contribuirá a desarticular otras organizaciones ilegales

“Joaquín Brujas cabeza de la mayor red de contrabando de textiles del país se entregó y acepto los cargos que tienen en su contra que incluye lavado de activos, exportaciones e importaciones ficticias entre muchos otros delitos y este es un golpe muy importante”, sostuvo Santos Calderón

Al señalar que el contrabando es el mayor enemigo de los colombianos, Santos Calderón reveló que actualmente el país tiene pérdidas superiores a un billón de pesos anuales de cuenta de la actividad ilícita

“La realidad es que el contrabando le cuesta al país mil millones de dólares al año y destruye cerca de 200.000 empleos cada año, además que financia esas grandes mafias del crimen organizado”, detalló el presidente

En el discurso de la instalación de la feria de moda más importante del país, Colombiamoda, manifestó que la DIAN la logrado entre los años 2013 y 2014 la incautación de 140.000 millones de pesos en ropa que pretendía ser comercializada en Colombia.