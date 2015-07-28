Álvaro Uribe dice que en el gobierno Santos el país perdió la seguridad

El expresidente y actual senador del partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, criticó una vez más las políticas de vigilancia del presidente Juan Manuel Santos, al expresar que "el gobierno abandonó la seguridad"

"Vengo a decirles que el país no está bien. Hace año y medio Santos dijo que hacía la paz y nosotros la guerra. Engañaron a los colombianos", expresó el expresidente en un acto político con los candidatos de la colectividad en el centro de Medellín

Además, le dijo a los electores en plena carrera Junín, de la ciudad, que los candidatos a la Alcaldía de Medellín y a la Gobernación de Antioquia deberían ser independientes a la "mermelada" del presidente Santos

El acto proselitista trascurrió en la plazoleta del edificio Coltejer, en la carrera Junín con la avenida La Playa. Allí el senador Uribe Vélez estuvo acompañado de los candidatos Juan Carlos Vélez Uribe, a la Alcaldía de Medellín; y de Andrés Guerra Hoyos, a la Gobernación de Antioquia

También hicieron presencia el ex gobernador Juan Gómez Martínez, el almirante (r) Gabriel Arango Bacci y candidatos de la Asamblea de Antioquia y el Concejo de Medellín, entre otros