Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

31 jul 2026 Actualizado 13:38

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Álvaro Uribe dice que en el gobierno Santos el país perdió la seguridad

Así se dirigió a los ciudadanos en el centro de Medellín en un acto de campaña del Centro Democrático.

Añadir Caracol Radio en Google

El expresidente y actual senador del partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, criticó una vez más las políticas de vigilancia del presidente Juan Manuel Santos, al expresar que "el gobierno abandonó la seguridad"

 "Vengo a decirles que el país no está bien. Hace año y medio Santos dijo que hacía la paz y nosotros la guerra. Engañaron a los colombianos", expresó el expresidente en un acto político con los candidatos de la colectividad en el centro de Medellín

 Además, le dijo a los electores en plena carrera Junín, de la ciudad, que los candidatos a la Alcaldía de Medellín y a la Gobernación de Antioquia deberían ser independientes a la "mermelada" del presidente Santos

 El acto proselitista trascurrió en la plazoleta del edificio Coltejer, en la carrera Junín con la avenida La Playa. Allí el senador Uribe Vélez estuvo acompañado de los candidatos Juan Carlos Vélez Uribe, a la Alcaldía de Medellín; y de Andrés Guerra Hoyos, a la Gobernación de Antioquia

 También hicieron presencia el ex gobernador Juan Gómez Martínez, el almirante (r) Gabriel Arango Bacci y candidatos de la Asamblea de Antioquia y el Concejo de Medellín, entre otros

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir