Hasta 300 víctimas hallarían autoridades en ‘La Escombrera’

En horas de la mañana de este lunes iniciará una exhumación histórica en ‘La Escombrera’, no solo por la complejidad que se da por la extensión del área y la remoción de tierra y escombros que se debe realizar, sino además por considerarse una deuda con las cientos de familias que han reclamado por más de 10 años conocer el paradero de las víctimas. De acuerdo con el Ministerio del Interior, en la zona de ‘La Escombrera’ en la Comuna 13 de Medellín, de acuerdo con las denuncias habrían enterrados hasta 300 cuerpos sin vida de las víctimas de grupos armados ilegales que operaban en la zona a principios del la década del 2.000. Según explicó en Caracol Radio el consejero para la Convivencia y la Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, Jorge Mejía Martínez, para la operación se identificaron con la Fiscalía 3 puntos, el primero de ellos denominado el ‘Polígono Uno’, “territorio de 224 metros lineales, 3.700 metros cuadrados de área y con 24 mil metros cúbicos de tierra y escombros”. “Vamos a arrancar con el Polígono Uno, en una zona muy basta con una gran complejidad y la intervención puede durar cerca de 5 meses”, precisó el Consejero de la Alcaldía. En un comienzo la actividad será mecánica, “con maquinaría pesada”, sin embargo, la gran mayoría de los trabajos de excavación serán manuales, “es un trabajo de prospección arqueológica”. El trabajo se adelantará “por parte de un equipo aproximado de 40 personas, entre técnicos y auxiliares, todos ellos preparados y capacitados por parte de la Fiscalía”, además, una parte de la logística contará con la participación importante de los familiares de las víctimas. Para el consejero Mejía, el caso de La Escombrera es el resultado del ejercicio de la violencia por parte de distintos sectores, “tanto de las milicias urbanas como la guerrilla y los paramilitares, pero también puede haber responsabilidad de miembros de la institucionalidad que hicieron alianzas con sectores paramilitares”. Los hechos se dieron a principios de la década del 2.000 luego de la operación denominada ‘Orión’, cuando los grupos paramilitares tomaron posesión del territorio. El ejercicio busca atender el clamor de las victimas para conocer el destino de cientos de desaparecidos en este sector de Medellín, que se registraron en medio del conflicto y la disputa del territorio por la guerrilla y paramilitares de la región.

Más información Fiscalía inicia el proceso de búsqueda y exhumación de restos en Medellín