Asamblea permanente por la paz celebra cese de bombardeos a las Farc

La Asamblea Permanente por la Paz en Antioquia admite que la decisión del presidente Santos de suspender los bombardeos es una forma de retomar el camino hacia el fin del conflicto y enrutarse hacia la paz

“Creo que esta última decisión del Gobierno Nacional retoma el camino, no es nada nuevo de lo que había pasado. Había un desescalamiento, había un cese bilateral, había la prohibición de los bombardeos… Y hoy volvemos a retomar el camino que era, el camino justo, que es necesario para generar confianza y la posibilidad de poder culminar esa agenda de negociación que nos permita resolver el problema del conflicto armado colombiano para dedicarnos a lo más importante que es construir la paz”, resaltó en Caracol Radio el vocero de esta organización, Luis Eduardo Salcedo

Insistió en que con esta decisión del Jefe del Estado “se retoma el camino de negociar, el camino de la política y el dialogo”

“Este es un momento que todo se está acordando, en esta negociación cuando todo está definiendo, luego de los atentados mutuos impidió negociar. Hoy cada punto esta negociado con otro, es el camino de decisiones, pero el tema de desescalamiento del conflicto era importante para asumir los roles en la Habana”, añadió el señor Salcedo a través de Caracol Radio en Medellín

Recordó que “ahora están analizando varios temas como justicia, cárcel o no cárcel, en cómo se van a ratificar los acuerdos”, y consideró que en este momento “hay que acoger y arropar a los ciudadanos y no creer en la guerra”