Con paro, estudiantes piden retiro de base militar en San José de Apartadó

A semejanza de lo ocurrido en El Mango, Cauca, los 200 estudiantes de la institución educativa El Mariano del corregimiento de San José de Apartadó, en la zona de Urabá, se declararon ayer en paro indefinido para pedir al Gobierno Nacional el retiro y traslado de una base militar ubicada a solo 20 metros del colegio, lo cual pone en riesgo la vida de los educandos

Sandra Tuberquia, vocera de los estudiantes, explicó que los estudiantes sienten temor debido a que durante los enfrentamientos armados, como los ocurridos recientemente en el área urbana del corregimiento, la comunidad educativa corre el riesgo de quedar en medio del fuego cruzado

Por la proximidad de la base militar no se han podido ocupar la nueva sede del colegio y deben continuar recibiendo clases en una vetusta edificación, explicaron los estudiantes

La vocera estudiantil indicó que la protesta se mantendrá hasta cuando tengan una solución a sus demandas y una adecuada protección

La protesta de los estudiantes tiene el respaldo de la Asociación Campesina de San José de Apartadó, Comité de derechos humanos, juntas comunales y padres de familia

Según los líderes del corregimiento de San José de Apartadó, la cercanía de la base militar a la escuela y al sector poblado viola la Ley 1098, Ley de infancia y adolescencia, en lo relacionado con la protección de los niños y las niñas en sus artículos 7, 10, 11, 20, pero también viola el Derecho Internacional Humanitario