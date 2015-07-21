Asaltan casa cural en Medellín y se llevan dinero y 12 celulares

Sin mediar palabra, tres ladrones asaltaron la casa cural de la Iglesia Santa Mónica en el barrio Buenos Aires, en el centro-oriente de Medellín, y hurtaron dinero y objetos de valor de propiedad del sacerdote y de los miembros del grupo juvenil que estaba reunido en el lugar

El general José Gerardo Acevedo Ossa, comandante de la Policía metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que los hombres intimidaron con arma de fuego al grupo y los despojaron de 12 celulares, recorrieron cada rincón de la casa y se llevaron más de 2 millones de pesos

“Los delincuentes no respetan ya nada, ni siquiera una parroquia, pero ante esta situación se está haciendo una investigación con un grupo especializado de la Sijín y con el apoyo de la Fiscalía para poder capturar a los integrantes de esta banda que está dedicada a afectar estos centros religiosos”, detalló el oficial

Con la información de la comunidad y las declaraciones de los jóvenes víctimas del robo, la policía tiene el retrato hablado de los delincuentes

Este es el segundo robo a una parroquia en Medellín en una semana y el cuarto durante el año, al parecer, en la ciudad hay una banda dedicada a cometer este tipo de robos, a feligreses y en lugares religiosos