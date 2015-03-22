[Video] Mira el gol del triunfo anotado por el uruguayo Luis Suárez
Suárez celebró en el Camp Nou y Barcelona es lider de la Liga española con 68 puntos.
