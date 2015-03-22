Premier League

Barcelona gana el clásico y mantiene el liderato de la Liga

Mathieu y Luis Suárez marcaron los goles de la ventaja. Cristiano Ronaldo descontó para el Madrid a los 31 minutos.

