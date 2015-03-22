Barcelona gana el clásico y mantiene el liderato de la Liga
Mathieu y Luis Suárez marcaron los goles de la ventaja. Cristiano Ronaldo descontó para el Madrid a los 31 minutos.
Los jugadores llegan al Camp Nou #ElClasico #fcblive https://t.co/PvRBBAF63S— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2015
#ElClásico ¡¡FINAL del partido en el Camp Nou!! Barça, 2 (Mathieu, Suárez) - Madrid, 1 (Ronaldo) #FCBlive pic.twitter.com/IVz7Zy284m— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2015
FINAL: Barcelona 2-1 Real Madrid (Mathieu, 19’; Luis Suárez, 55’ / Cristiano Ronaldo, 31’) #ElClásico #RMLive pic.twitter.com/Ypb6t7FB6N— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 22, 2015
#ElClásico Minuto 87: Ocasión muy clara para Messi, y luego Lucas Silva sustituye a Modric en el Madrid (2-1) #FCBlive— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2015
87' Tercer cambio del Real Madrid. Entra @16LucasSilva por Modric #ElClásico #RMLive— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 22, 2015
#ElClásico Minuto 85: ¡A punto de marcar Jordi Alba! Casillas ha parado el disparo del lateral, que había combinado con Messi #FCBlive— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2015
84' Último cambio en el Barcelona. Entra Rafinha por Neymar #ElClásico #RMLive— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 22, 2015
#ElClásico Minuto 84: ¡Disparo demasiado cruzado de Suárez! Después, Rafinha sustituye a Neymar (2-1) #FCBlive— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2015
80' ¡VAMOS EQUIPO! #ElClásico #RMLive pic.twitter.com/E76qUVPbD7— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 22, 2015
#ElClásico Minuto 79: Cambios en los dos equipos. Entra Xavi por Iniesta en el Barça, y Jesé por Isco en el Madrid (2-1) #FCBlive— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2015
78' Peligroso disparo de @Benzema , que Bravo despeja a córner #ElClásico #RMLive— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 22, 2015
#ElClásico Minuto 75: Primer cambio en el Barça. Sergio sustituye a Rakitic #FCBlive— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2015
#ElClásico Minuto 73: ¡A punto de marcar el Barça en dos ocasiones! Las han tenido Messi y Neymar (2-1) #FCBlive— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2015
72' Primer cambio en el Real Madrid. Entra @raphaelvarane por @officialpepe #ElClásico #RMLive— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 22, 2015
#ElClásico Minuto 67: Gran jugada de Neymar que termina con un disparo demasiado alto. Antes, tarjeta amarilla para Iniesta #FCBlive— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2015
98.760 espectadores: récord de asistencia esta temporada http://t.co/yRxfkIyjoX #ElClásico pic.twitter.com/7AJgeBb6U6— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2015
#ElClásico Minuto 61: Tarjeta amarilla para Mascherano (2-1) #FCBlive— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2015
57' Remate de cabeza de @Cristiano , que se marcha alto ¡VAMOS REAL! #ElClásico #RMLive— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 22, 2015
#ElClásico Minuto 56: Pase largo de Alves, control excelente de Suárez y definición letal cruzada para el 2-1 #FCBlive— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2015
#ElClásico ¡¡GOOOOOOOL DEL BARÇAAAA!! ¡¡GOOOOOOL DE SUÁREEEEZ!! #FCBlive pic.twitter.com/afxclJLlfX— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2015
#ElClásico Minuto 51: Otra tarjeta amarilla, ahora para Modric por una falta a Messi (1-1) #FCBlive— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2015
49' Jugadón del Real Madrid, con @Benzema como protagonista, pero el tiro final del francés lo despejó Bravo #ElClásico #RMLive— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 22, 2015
#ElClásico Minuto 49: Bravo salva una buena ocasión de Benzema (1-1) #FCBlive— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2015
#ElClásico Minuto 48: Tarjeta amarilla para Carvajal por cortar una jugada de Neymar (1-1) #FCBlive— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2015
#ElClásico Comienza la segunda mitad del Barça-Madrid con 1-1 en el marcador #FCBlive pic.twitter.com/4pWcQk3kZH— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2015
¡Comienza la segunda parte en el Camp Nou! Barcelona 1-1 Real Madrid #ElClásico #RMLive— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 22, 2015
#ElClásico Estas son las estadísticas de la primera parte del Barça-Madrid (1-1) http://t.co/0rIrJK2RVI #FCBlive pic.twitter.com/QN80viJTuV— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2015
#ElClásico Han venido al Camp Nou 98.760 espectadores. Es el mejor dato de asistencia de la temporada #FCBlive pic.twitter.com/2lwBnVMmAs— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2015
DESCANSO: Barcelona 1-1 Real Madrid (Mathieu, 19’ / Cristiano Ronaldo, 31’) #ElClásico #RMLive pic.twitter.com/XNolfSby2p— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 22, 2015
43' Potente disparo lejano de @Cristiano , que Bravo despeja a córner. Muy buenos minutos de nuestro equipo #ElClásico #RMLive— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 22, 2015
FOTO: Así celebró @Cristiano su gol número 31 en esta Liga #ElClásico #RMLive pic.twitter.com/QuyOiiyfuZ— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 22, 2015
39' Gol anulado a @GarethBale11 ¡Casi llega el segundo! #ElClásico #RMLive— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 22, 2015
#ElClásico Minuto 36: Tarjeta amarilla para Ronaldo para simular una falta. También la ha visto Jordi Alba por protestar (1-1) #FCBlive— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2015
Preciosa asistencia de @Benzema con el tacón, que permite a @Cristiano igualar el partido ¡VAMOS! #ElClásico #RMLive— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 22, 2015
[31’] Cristiano empata el juego en el Camp Nou. Barcelona 1 - 1 Real Madrid http://t.co/LGYWqHndJx #ElClásico pic.twitter.com/KNrCRcv7ee— Caracol Deportes (@CaracolDeportes) March 22, 2015
#ElClásico Minuto 31: Gol del Real Madrid. Empata Cristiano Ronaldo a pase de tacón de Benzema (1-1) #FCBlive— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2015
31' GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL DE @Cristiano #ElClásico #RMLive pic.twitter.com/wWWdpsHv6g— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 22, 2015
#ElClásico Minuto 27: Ahora ve la tarjeta amarilla Luis Suárez por una falta sobre Pepe (1-0) #FCBlive— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2015
#ElClásico Minuto 19: Falta servida por Messi y Mathieu, entrando con potencia, remata de cabeza para el 1-0 #FCBlive— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2015
19' Gol de Mathieu. Barcelona 1-0 Real Madrid #ElClásico #RMLive— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 22, 2015
#ElClásico ¡¡GOOOOOOOL DEL BARÇAAAAAA!! ¡GOOOOOOL DE MATHIEU!! #FCBlive pic.twitter.com/uMu5GOTKSP— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2015
[19’] Mathieu abre el marcador en el Camp Nou. Barcelona 1 - 0 Real Madrid http://t.co/LGYWqHndJx pic.twitter.com/UU1bMolsTu— Caracol Deportes (@CaracolDeportes) March 22, 2015
15' Hasta el momento, las mejores ocasiones en el Camp Nou son nuestras ¡Vamos Real! #ElClásico #RMLive— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 22, 2015
#ElClásico El mosaico del Camp Nou #FCBlive pic.twitter.com/WXKaVWdoSv— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2015
#ElClásico Minuto 12: Remate de Ronaldo al larguero tras un centro de Benzema (0-0) #FCBlive— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2015
#ElClásico @andresiniesta8, cuarto jugador con más partidos con el FC Barcelona #FCBlive pic.twitter.com/hJK90kVoTq— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2015
7' Primera ocasión del Real Madrid, con un disparo cruzado de @Benzema que se marcha fuera #ElClásico #RMLive— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 22, 2015
#ElClásico Así ha lucido el mosaico que ha hecho el Camp Nou antes del Barça-Madrid #FCBlive pic.twitter.com/7Y13LtSuZu— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2015
#ElClásico Minuto 2: ¡Primera llegada del Barça! Buena jugada de Iniesta por banda izquierda #FCBlive— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2015
¡Comienza el Barcelona-Real Madrid! ¡Vamos a por el liderato! #ElClásico #RMLive— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 22, 2015
#ElClásico ¡¡Comienza el partido en el Camp Nou!! ¡El Barça-Madrid, en juego! #FCBlive— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2015
¡Solo 10 minutos para #ElClásico! #RMLive pic.twitter.com/HSkCF5w9A8— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 22, 2015
#ElClásico Así hemos vivido toda la jornada previa al Barça-Madrid que comienza a las 21 horas http://t.co/IgVeb77siN pic.twitter.com/dl0Wu5yrlD— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2015
¡Estos son los 11 jugadores que lucharán por la victoria en #ElClásico! #RMLive pic.twitter.com/yzlMqN4E2o— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 22, 2015
El banquillo del Barça para #ElClásico:— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2015
1. Ter Stegen
5. Sergio
6. Xavi
7. Pedro
12. Rafinha
15. Bartra
21. Adriano#FCBlive
El once del Barça:— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2015
13.Bravo
3.Piqué
4.Rakitic
8.Iniesta
9.Suárez
10.Messi
11.Neymar
14.Mascherano
18.Alba
22.Alves
24.Mathieu#ElClásico
