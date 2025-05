Caterine Ibargüen: “El oro olímpico será un pago al pueblo de Colombia"

Caterine Ibargüen habló con El Alargue de Caracol Radio previo a la preparación hacia su última competencia de 2014 que serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz, México, y analizó su formidable actuación en la temporada en la que logró su anhelado sueño de superar la barrera de los 15 metros

"Me demoré dos años para superar los 15 metros, fue un centímetro que se hizo eterno (Su marca anterior era de 14.99 alcanzada en Bogotá) porque cada vez que competía mi imagen era 15. Nunca me quité la visualización de los 15 metros", dijo Ibargüen

Para la colombiana, "en algunas competencias me quedé con algunos sinsabores, pero a través de cada reunión de la Liga de Diamante se fue afianzando lo que nos habíamos propuesto con mi profesor", indicó la campeona, quien además se ganó una apuesta gracias a su nueva marca, "me fui con la ilusión de unos 15.30, hice una apuesta con una de mis amigas y le dije si regreso de Europa con unos 15.30 me regalas un reloj, ella me dijo 'sí, con 15.10 te lo regalo' y cuando pude realizar el 15.31 me dijo, 'me hiciste trampa… Tú sabías que lo ibas a lograr'"

Y a pesar de haber quedado a 19 centímetros del récord mundial, Ibargüen cree que no fue una ejecución ideal, "no fue un salto perfecto, creo que hicieron falta algunas cosas que sé que mientras esté compitiendo, se van a ir dando", indicó

Para ella, lo importante ahora es aprovechar aspectos técnicos de la ucraniana Inessa Kravets, dueña de la marca con 15.50, "la he analizado mucho. Somos técnicas muy diferentes, ella es más lenta para la tabla, pero por qué no incrementar a favor mío lo que ella tiene. Mi fuerte puede ser la velocidad y el primer paso, el fuerte de la ucraniana es el sostener de los saltos. Cada quien tiene sus fortalezas aunque es la misma ejecución"

El no haber logrado el oro olímpico en Londres 2012 fue un paso importante para su progreso, "esa fue una competencia que le agradezco a Dios que me haya dado el placer por haber estado, debido a algunas cosas que me habían pasado antes. Yo no soy conformista, pero en el momento dije si yo estaba tan bien por qué no gané el oro, con el tiempo creo que eso me ayudó a crecer más físicamente, deportivamente, creo que todo ha sido un proceso perfecto"

Ibargüen quiere el oro olímpico y desde afuera sabe que la gente también le impone esa meta,"tengo una gran obligación conmigo misma y con Colombia, Es un pago a ese pueblo lindo que cada que tiene la oportunidad de demostrarme lo mucho que me quiere, lo mucho que se siente identificado con mi trabajo como deportista, me lo demuestra; entonces creo que esa sería mi retribución a ellos", comentó

*Escuche la nota completa con Caterine Ibergüen en el audio adjunto