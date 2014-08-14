Luis Suárez se incorpora mañana a los entrenamientos del Barça
Barcelona ha confirmado que la presentación del uruguayo se hará el próximo lunes, en el Camp Nou.
El internacional uruguayo, por tanto, participará junto a sus nuevos compañeros en las dos sesiones programadas por el técnico azulgrana, Luis Enrique Martínez. Algo que aun no había podido hacer desde que fuera fichado del Liverpool el pasado 11 de julio
Asimismo, el Barcelona ha confirmado que la presentación de Luis Suárez se hará el próximo lunes, en el Camp Nou, coincidiendo con la disputa del Trofeo Joan Gamper, que enfrentará al conjunto azulgrana con el León mexicano
El TAS ha estimado parcialmente las alegaciones presentadas por el jugador y le permite entrenarse y participar en actos con su nuevo club, aunque mantiene la sanción impuesta por la FIFA de cuatro meses sin disputar partidos oficiales (finaliza el 25 de octubre) y nueve encuentros de suspensión con la selección uruguaya, de los cuales ya ha cumplido uno.
