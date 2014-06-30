Luis Suárez reconoce mordisco a Chiellini y se disculpa

El jugador uruguayo Luis Suárez presentó disculpas por medio de un comunicado en su página web y su cuenta de twitter @Luis16Suarez por el incidente del mordisco al italiano Giorgio Chiellini que le costó su participación en el Mundial Brasil 2014

Este es el texto:"Después de unos días de estar en casa con mi familia he tenido la oportunidad de recuperar la calma y de reflexionar sobre la realidad de lo que sucedió en el partido Italia-Uruguay celebrado el 24 de junio de 2014

Con independencia de las polémicas y de las declaraciones contradictorias que se han producido durante estos días, todo ello sin haber querido interferir en el buen hacer de mi selección, lo cierto es que mi compañero de profesión Giorgio Chiellini sufrió en el lance que tuvo conmigo los efectos físicos de un mordisco y por ello: 1. Me arrepiento profundamente. 2.Pido perdón a Giorgio Chiellini y a toda la familia del fútbol. 3. Me comprometo públicamente a que nunca volverá a ocurrir un incidente como este con mi intervención. Montevideo a, 30 de junio de 2014"

Suárez fue expulsado del Mundial Brasil 2014 y sancionado con nueve fechas FIFA y cuatro meses alejado de cualquier actividad deportiva

Tras el desafortunado incidente con Chiellini, Suárez completó su tercera sanción por morder a un rival en el campo de juego. Cuando jugaba en el Ajax de Holanda había mordido a Ottman Bakkal y fue penalizado con siete fechas, luego ya con la camiseta del Liverpool, Suárez hizo lo mismo con Branislav Ivanovic y estuvo 10 fechas por fuera de las canchas y ahora deberá pagar nueve, para un total de 26 fechas a lo largo de su carrera