Mujica afirma que la FIFA es una "manga de viejos hijos de puta"

El presidente de Uruguay, José Mujica, quien es conocido por su estilo de vida humilde y descomplicado y por no tener pelos en la lengua, sorprendió a un periodista del programa local La hora de los deportes, quien le preguntó qué había significado para él el mundial de Brasil

"La FIFA son una manga de viejos hijos de puta", señaló y se llevó las manos a la boca en señal de 'se me escapó'. Sin embargo, cuando el periodista le preguntó si podía publicar sus declaraciones Mujica respondió: "publicalo por mí"

Tras las explosivas declaraciones, el reportero le preguntó a la Primera Dama, Lucía Topolansky, si estaba de acuerdo y ella entre risas señaló "me adhiero a las palabras del presidente"

El vicepresidente uruguayo, Danilo Astori, se declaró a favor de la opinión del mandatario y señaló que la FIFA fue injusta con el delantero

"Comparto sus declaraciones. La decisión de la FIFA sobre Suárez es una vergüenza, una vergüenza por muchas razones. Por la desigualdad de comportamiento ante situaciones similares", señaló