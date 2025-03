Santiago Giraldo debutará ante Carlos Berlocq en el US Open

El tenista Santiago Giraldo debutará este lunes en el cuadro principal de US Open, cuarto torneo de Grand Slam de la temporada y certamen que se cumple sobre pistas rápidas en Nueva York

El tenista de Colsánitas, 86 del mundo esta semana, tendrá que enfrentar en su debut en este US Open al 48 del mundo, el argentino Carlos Berlocq, jugador ante quien ha jugado en cuatro oportunidades y a quien solo ha podido vencer en una ocasión

Santiago, quien jugará este primer torneo con el colombiano Mauricio Hadad como su entrenador y con su nuevo cuerpo técnico, jugará en el cuarto turno de la programación de la cancha 11 del complejo deportivo de Flushing Meadows, en Nueva York

El Abierto de Tenis de los Estados Unidos congrega en su cuadro principal a 128 de los mejores tenistas del mundo, en un grupo que encabezan el serbio Novak Djojkovic, el español Rafael Nadal, el británico Andy Murray, el español David Ferrer, el checo Tomaz Berdych, el argentino Juan Martín Del Potro y el suizo Roger Federer

Precisamente, el ganador del partido entre Giraldo y Berlocq tendrá que enfrentar en segunda ronda al ganador del partido que dispute el suizo Roger Federer, hoy 7 del mundo, contra el 61 del mundo, el esloveno Grega Zemlja

Por otro lado, Mariana Duque tendrá que debutar en la jornada del martes y enfrentará a la 65 del mundo, la croata Donna Vekic

Mariana, quien no ha enfrentado previamente a Vekic, no había regresado a US open desde 2010, año en el que jugó en el cuadro clasificatorio, y no estaba en el cuadro principal desde 2008, cuando salió desde el cuadro clasificatorio y alcanzó la segunda ronda

Además, Robert Farah y Juan Sebastián Cabal jugarán en el cuadro principal del torneo de dobles