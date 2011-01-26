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Citan a Mintransporte en proceso por asesinato de alcalde de El Roble

El ministro de Transporte, Germán Cardona, será citado como testigo en un proceso penal en la Comisión de Acusación de la Cámara contra el ex presidente Uribe, por hechos relacionados con el asesinato del un alcalde en el departamento de Sucre

Se trata de la investigación por la desaparición y muerte de Eudando Díaz Salgado, alcalde del municipio de El Roble, quien en un consejo comunal ante el presidente Uribe y transmitidos por televisión, denunció que lo iban a matar y responsabilizó como uno de los presuntos autores al entonces gobernador de Sucre Salvador Arana

En esta oportunidad Uribe abría encargado de indagar la denuncia al entonces Zar Anticorrupción y hoy ministro de Transporte, Germán Cardona

Por este hecho, Cardona deberá rendir testimonio en la Comisión de Acusación citado por el investigador Hernán Penagos, representante del partido de la U del departamento de Caldas

El alcalde Díaz, poco después desapareció y fue asesinado por hechos que llevaron a la Fiscalía a procesar al gobernador Arana quien se encuentra detenido

Salvador Arana posteriormente fue designado por Uribe como embajador de Colombia en Chile.