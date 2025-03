Los mechones de Nadal causan furor en una peluquería de Nueva York

Los mechones del tenista español Rafael Nadal han causado furor en la peluquería de Nueva York donde acudió a cortarse el pelo esta semana, aprovechando su presencia en la Gran Manzana para competir en el Abierto de Estados Unidos

"Rafa llamó a Julien y le dijo ''te necesito para que me arregles un poco el pelo'', así que ambos quedaron en el salón", explicó hoy a Efe una portavoz de la popular peluquería, ubicada en la Avenida Madison de Manhattan, en la calle 58

Según detalló, Julien Farel y Nadal son amigos desde hace tres años y desde entonces el peluquero neoyorquino corta el pelo del español de vez en cuando, sobre todo cuando éste viene a la Gran Manzana para participar en el torneo de tenis, donde hoy se enfrenta ante el uzbeco Denis Istomin

La visita del tenista, primer cabeza de serie en el torneo neoyorquino, a la peluquería de su amigo tuvo lugar el pasado lunes sobre las siete de la noche. En la página web del establecimiento se puede ver una foto tomada con un teléfono móvil que da cuenta de ello

"Algunas de las chicas jóvenes que había en la peluquería incluso recogían los mechones que caían cuando nadie miraba, para guardarlos de recuerdo", aseguraba hoy una fuente no identificada al diario The New York Post, que detalla el furor que causó la visita del español

El diario hizo referencia así, a la visita del tenista español a uno de los salones que tiene en Manhattan Julien Farel, estilista oficial del Abierto de Estados Unidos durante los últimos cuatro años, quien también es dueño de un establecimiento en el Hotel y Resort Capella de Cabo San Lucas (México)

El peluquero dirige desde hace cuatro años un servicio de peluquería que monta la organización del Abierto de Estados Unidos, donde atiende a jugadores, entrenadores e invitados VIP del torneo