Rafael Nadal confirmó que disputará el Abierto de Tenis de Wimbledon

Rafael Nadal, número uno del tenis mundial, anunció que el 16 de junio viajará a Londres con la intención de defender su título en el Abierto de Wimbledon, a la vista de los resultados de las pruebas médicas a las que se ha sometido durante dos días en Barcelona

"Voy a dar el 200% para poder estar al 100% en la cita más importante del tenis mundial y el torneo que más ilusión me hizo siempre. No saldré a ninguna pista y mucho menos a la central de Wimbledon a ver qué pasa, si salgo sé que estaré al 100%", declaró en su página web Nadal

Durante las últimas 36 horas, el jugador español se ha sometido a exhaustivas pruebas médicas bajo la supervisión del doctor Angel Ruiz-Cotorro

"Llevo jugando con dolor en las rodillas varios meses y personalmente no puedo seguir así. El dolor me limitaba físicamente ciertos movimientos lo cual hacía que tampoco me encontrara bien mentalmente", explicó el mejor del mundo

"Después de las pruebas realizadas durante lunes y martes y con el tratamiento adecuado requerido por los médicos, hemos decidido que viajaré a Londres el próximo martes día 16 de junio"

Nadal afronta con voluntad de sacrificio las dos semanas que faltan para Wimbledon. "Me quedan por delante dos semanas muy duras de recuperación donde tendré que trabajar, no en lo que más me gusta, que es el tenis, sino en la recuperación a base de fisioterapia y trabajo de recuperación muscular específico de la zona"

El doctor Cotorro, médico de la Federación Española y responsable del centro MAPFRE de medicina del tenis, precisó que Nadal "presenta, una vez realizadas las pruebas pertinentes (RNM, ecografía y gammagrafía ósea) una "tendinitis de inserción" de ambos tendones cuadricipitales con ligero edema óseo en ambos polos superiores de rótula"

"Será sometido a tratamiento intensivo a base de antinflamatorios orales, mesoterapia local más fisioterapia (Magnetoterapia, termoterapia) así como potenciación muscular progresiva de ambos cuádriceps", añadió

Nadal regresará a la actividad deportiva de forma progresiva "a partir de las 48 horas de tratamiento"

El número uno de la ATP renunció a jugar el torneo de Queen''s y estaba a la espera del dictamen de los médicos que le examinaron en una clínica de la Ciudad Condal para decidir sobre su presencia en Wimbledon.