Detenido soldado por falsos positivos

Otro soldado profesional involucrado en el proceso por la desaparición y muerte de diez jóvenes en la localidad de Toluviejo, en el Departamento de Sucre, fue capturado en Medellín por el CTI de la Fiscalía

El militar identificado como Luis Miguel Sierra Díaz, tiene medida de aseguramiento por los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y concierto para delinquir

Durante los meses de julio y agosto de 2007, once jóvenes entre 17 y 24 años de edad de la mencionada población, fueron desaparecidos y posteriormente reportados como dados de baja en combates entre tropas del Ejército Nacional y guerrilleros de las Farc

Labores investigativas adelantadas por la Fiscalía 36 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, permitieron establecer que los jóvenes fueron reclutados con falsas ofertas laborales en las que se les prometía un sueldo de entre 500 y 800 mil pesos mensuales

Por estos hechos ya se encuentran afectados con medida de aseguramiento intramural los civiles: José Dionisio Ramos Castillo, alias ‘José Carnaval', quien se acogió a sentencia anticipada; Andrés Rafael Corrales Narvaez, alias ‘El Gringo'; Andrés Gregorio Pacheco Hernández, Robinson Eustoquio Barbosa Almanza, alias ‘Robin', quienes habrían recibido de algunos militares entre 60 y 150 mil pesos por entregar a los jóvenes

Los cadáveres de diez de las once víctimas ya fueron encontrados, mientras que aún se desconoce el paradero de Evin David Paternina Parra

Todos los procesados se encuentran recluidos en cárceles de Antioquia y Córdoba