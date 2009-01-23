Capturado guerrillero por secuestro y homicidio de capitán de la Policia

A disposición de la Fiscalía pasó un guerrillero sindicado de participar en el secuestro y homicidio de un capitán de la Policía, cuya muerte se conoció años después de su retención

Luego de labores de seguimiento sofisticados de inteligencia, la Policía capturó a Daniel Ignacio Rodríguez Narvaez alias "Wilson", integrante del frente 35 de las Farc que participó en un retén ilegal entre Ovejas y Sincelejo, Sucre y al uniformado Jonny Estrada lo secuestraron y asesinaron

Según la información oficial el uniformado habría sido asesinado tres días después de su retención y los guerrilleros aseguraban aun cuatro años despúes que el seguía vivo y era parte del grupo de canjeables

Por este crimen ya habían sido capturados otros tres guerrilleros en el departamento de Sucre

El hombre detenido en Suba habría sido carcelero del excanciller Álvaro Araujo y según las informaciones de las autoridades había abandonado el frente tras los golpes que en los Montes de María ha dado la Armada