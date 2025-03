Alejandro Falla se clasifica al cuadro principal del Master de Madrid

El colombiano Alejandro Falla, perteneciente al Equipo Colsanitas, venció en la final del cuadro clasificatorio al 24 del mundo y favorito número de esta fase, el ruso Mikhail Youzhnik, y consiguió así su ingreso al cuadro principal del Master Series de Madrid, uno de los nueve torneos más grandes del mundo.El tenista del Equipo Colsanitas -que para ingresar a este certamen recibió una carta de invitación de parte de la leyenda del tenis mundial y actualmente director del Master Series de Madrid, Manolo Santana- dio la más grande sorpresa del cuadro clasificatorio al eliminar a Youzhnik en un partido de 2 horas y 45 minutos que terminó con parciales 2-6, 6-1 y 7-6 (9-7). Youzhnik venía como favorito a quedarse con el triunfo tras una temporada en la que ha derrotado a jugadores como el número 2 del mundo, el español Rafael Nadal; al número 5, el español Tommy Robredo; al número 13, el español David Ferrer, al número 22, el eslovaco Dominik Hrbaty y al número 41, el chileno Nicolás Massu. El ruso traía como gran antecedente haber sido 15 del mundo a comienzo del año pasado y haber alcanzado este año las semifinales de US Open, Dubai y Kitzbuhel, los cuartos de final de Doha y Zagreb, y la tercera ronda de Wimbledon, entre otros. Para Falla, la de este domingo entró a formar parte de las victorias más importantes que ha conseguido en su carrera, después del triunfo que obtuvo el pasado mes de junio en Wimbledon sobre el entonces 6 del mundo, el ruso Nicolay Davidenko. Falla había superado ya en otras oportunidads a jugadores como los entonces 35 y 39 del mundo, en su orden el español Feliciano López y el peruano Luis Horna. El triunfo le da al tenista de Colsanitas su ingreso al Cuadro Principal de este torneo que reúne a tan sólo 48 jugadores y en el que están presentes 19 de los 20 mejores jugadores del mundo. Para Falla resulta satisfactorio lo que está haciendo, y aún más por lo que representa en su rendimiento que por lo que pueda significar puntualmente el partido o el rival de hoy. "Es una de las victorias de mi carrera porque le gané a un Youzhny que venía jugando con mucha confianza, pero sobre todo porque me siento jugando muy bien. Llevo dos semanas en las que me encuentro con un nivel muy bueno y lo más importante es que ya me estoy creyendo que puedo jugar al nivel de todos los jugadores buenos del mundo". De acuerdo con el colombiano estos resultados no son casualidad. "Son los frutos del trabajo que hemos venido haciendo en el Equipo Colsanitas. Estamos trabajando muy bien, preparándonos con mi entrenador Ricardo Sánchez, que tiene mucha confianza en mí, y dando todo en la cancha en cada entrenamiento y en cada partido, y con la suerte de que estamos entrando a los torneos grandes... toda esta serie de cosas hace que los resultados vayan llegando en el momento en que deban llegar." El triunfo, le asegurará a Falla el ascenso a la casilla 108 del mundo, con lo cual queda a siete posiciones de alcanzar su objetivo del año, que es meterse entre los 100 mejores jugadores del planeta.