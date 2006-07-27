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09 jul 2026 Actualizado 10:15

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Otro desmovilizado de las AUC fue asesinado en Sucre

El homicidio se registró en el interior de la alcaldía del municipio de San Pedro Sucre, lugar en el que la víctima se refugió huyendo de los sicarios.

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Un desmovilizados de las Autodefensas, Yolianis Manuel Mena Sierra, fue asesinado por desconocidos en el departamento de Sucre, informaron las autoridades-
El homicidio se registró en el interior de la alcaldía del municipio de San Pedro Sucre, lugar en el que la víctima se refugió huyendo de los sicarios que lo ubicaron y le propinaron varios disparos, causándole la muerte en forma inmediata.
Con la muerte de Mena Sierra, de 35 años, son ya 17 los paramilitares desmovilizados que han sido asesinados en los últimos meses en esta región del país.

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