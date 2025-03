Rafael Nadal no competirá en el Abierto de Australia

El tenista mallorquín Rafael Nadal no participará en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, ya que se encuentra en la fase de recuperación para subsanar los problemas ocasionados por la sobrecarga de encuentros generada la pasada campaña. Mediante un comunicado emitido por la ATP, se informa de que Nadal, número dos de la clasificación mundial, "pone su objetivo en los torneos posteriores" a la cita de Melburne y tiene previsto reaparecer el próximo 13 de febrero en el torneo de Marsella. El tenista manacorense espera acoplarse lo más rápidamente posible a las nuevas plantillas que le han diseñado para evitar problemas físicos como los que sufrió la pasada temporada, cuando tras una cargada temporada sufrió una tendinitis rotuliana en la rodilla. Durante las últimas semanas, Nadal se ha sometido a una serie de estudios biomecánicos y de apoyo. Ha estrenado unas nuevas plantillas para descargar tanto la zona fisurada hace un año y medio como la inflamación provocada en las articulaciones próximas. Todo ello ha provocado una serie de cambios en la biomecánica de la articulación y la necesidad de que Nadal haya tenido que adaptarse de forma progresiva a las plantillas y a unas nuevas zapatillas. "He visto bien el pie. Por fortuna en estos momentos podemos decir que no tenemos a un jugador lesionado, sino en un proceso de readaptación progresiva. Tuvo una lesión de sobrecarga que se ha curado, si bien el proceso de recuperación es lento", aseguró el doctor Angel Ruiz-Cotorro, médico del jugador. Nadal ha explicado que el torneo australiano es "demasiado importante" como para acudir en unas condiciones en las que no podía competir con opciones. "No juego un torneo desde la final de Madrid y sólo llevo entrenado a nivel competitivo diez días, lo que no me permite afrontar con ninguna garantía un torneo profesional", aseguró el tenista de Manacor. El español admite que supone "una lástima" no jugar en Melburne, porque le hacía mucha ilusión. "Lo siento especialmente por todos aquellos aficionados que tenían ganas de verme en Australia", indicó. Rafael Nadal ha informado de que ha hablado con el director del torneo australiano y que éste ha entendido perfectamente la situación. "Sé que soy joven y que tendré otras oportunidades para ir y jugar este torneo en el que tanta ilusión tengo", dijo. El número dos mundial completó una temporada 2005 espectacular. Logró once títulos, entre ellos su primer Grand Slam (Roland Garros), y sumó 3,8 millones de dólares en premios. En total ganó 79 de los 89 partidos jugados, ganó 50 de los 52 disputados en tierra batida y 28 de los 34 disputados en superficie rápida.