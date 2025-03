Tiger Woods ganó 6.400.000 euros por mes

Tiger Woods es el deportista que embolsó más billetes en este 2005, según un informe realizado por el prestigioso Financial Times Deutschland. El número uno del golf mundial, tanto en premios como en publicidad, acumuló 77 millones de euros y desplazó al segundo lugar a Michael Schumacher, quien en los últimos años era líder habitual de esta clasificación. Schumi no tuvo un buen año en las pistas, pero igual sus cuentas se incrementaron en 58 millones de euros.Tiger se recuperó deportivamente en 2005, después de un bajón producto por distintas modificaciones que hizo con su swing. Sin embargo, retomó el trono que le prestó al fidjiano Vijay Singh y las cuentas le cierran por todos lados: cobró la escalofriante suma de 6.400.000 euros por mes. Según la revista Forbes, en 2004 el estadounidense había sido el deportista mejor pago del mundo, con una cosecha más de 80 millones de dólares, superando al segundo, el alemán Michael Schumacher, por un par de cientos de miles de dólares.Michael Vick, jugador de fútbol americano, ocupó la tercera posición, con un total de 32 millones de euros. Ahí nomás vienen dos pesados de la NBA: Shaquille O'Neal (28.500.000 euros) y Kobe Bryant (25.000.000 euros).Sorprendió, sí, que Roger Federer y Rafael Nadal, dos de los animadores del circuito ATP durante la última temporada, no figuren en los principales podios. Un dato que no es menor: el primer tenista que aparece en este ranking de ganancias es Andre Agassi. Figura undécimo y ganó 22.000.000 euros. La rusa Maria Sharapova también tiene motivos para festejar este fin de año: acumuló 15.500.000 euros.