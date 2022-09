Concejal de Bogotá: zonas de parqueo solo se emplean en un 17%

Rolando González, concejal de Bogotá, habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio sobre el uso que le dan los ciudadanos a las zonas de parqueo, ya que la cifra solo se aproxima al 17% de ocupación.

Según el concejal, más allá de ser una medida de atención al usuario, se ha convertido en una medida coercitiva en contra de los usuarios: "Usted antes de usar esta zona debe decir cuánto va a demorar a la persona que es el facilitador. Si usted pasa de ese tiempo, de inmediato le instalan un cepo, que tiene un valor de 90 mil pesos. En ese orden de ideas resulta mucho más costoso utilizar estas zonas de parqueo que dejar el carro en un parqueadero público, el cual de por sí ya es costoso" dijo González.

El concejal mencionó que esta medida no ha tenido ningún éxito, ya que los usuarios no están empleando estas zonas de parqueo. Frente al recaudo, González señaló que ha sido mucho menor a lo esperado: "En este año es para que ya lleváramos un recaudo cercano a los 7 mil millones de pesos y lleváramos un total de 20 mil millones y a la fecha no llevamos ni los dos mil millones de recaudo". Este panorama representa una pérdida para el Distrito, teniendo en cuenta que la implementación de estas zonas ha tenido un costo, el cual concierne al trabajo humano como los facilitadores que se encuentran en estos espacios.

Tal como lo señaló el concejal, se ha puesto a disposición una aplicación móvil para que los usuarios a través de ella se puedan registrar y hacer uso de las zonas de parqueo. Sin embargo, solo 32 mil personas en la ciudad la han descargado, comentó González.

"Resulta ser que estos facilitadores en lugar de apoyar el uso de esta aplicación y en lugar de darle una capacitación a los ciudadanos para que usen esta aplicación, pues efectivamente lo que están haciendo es una persecución como tal", expresó el concejal.

