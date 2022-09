Morelo: "Nadie nos va a perdonar no clasificar a las finales este semestre"

Independiente Santa Fe sufrió una fuerte derrota ante Atlético Bucaramanga por la fecha 12 de la Liga Colombiana. El equipo Cardenal ganaba el partido 1-0 hasta el minuto 90, pero en las últimas dos acciones del juego, los Leopardos remontaron con goles de Dayro Moreno.

Ante esto, en El VBar de Caracol Radio, uno de los referentes del cuadro rojiblanco, Wilson Morelo, intentó explicar lo sucedido en esos últimos instantes de partido en los que dejaron escapar tres puntos importantes en condición de visitante.

"Hicimos un buen partido, lo planteamos bien. Nunca sufrimos el partido pero nos quedamos cortos en el 1-0. Para el segundo tiempo el profe entra a Daniel y Aja para tener el partido, en ningún momento se vio que sufríamos el partido y nos caen dos goles que nos dolieron mucho porque habíamos hecho un trabajo muy bueno, habíamos superado al rival en esos 90 minutos, pero es un deporte que está lleno de estas situaciones y hasta que el árbitro no pite no se puede decir nada. El equipo ha venido mejorando, así como jugamos en Bucaramanga vamos a estar más cerca de ganar los partidos que de perderlos", manifestó al respecto.

"Hicimos 92 minutos muy bien, pero en esos dos minutos nos faltó estar concentrados. Se pierde un partido donde el profe toda la semana habló que la única forma de Bucaramanga de hacernos daño era con Dayro (Moreno) y Dayro estuvo siempre controlado, nunca pudo conectar, pero es un goleador, quedaron dos pelotas sucias y nos convirtieron dos goles. Ahora pasa por creer en lo que viene, trabajar más duro y comenzar a sumar en esta recta final que va a ser muy importante. De los 8 partidos que restan 5 son en El Campín, la clasificación la tenemos en casa y hay que afrontar lo que viene", agregó.

Posteriormente, se refirió a la importancia que tiene para el equipo clasificar a las finales del campeonato y que una nueva eliminación no tendria justificación: "Sabemos que Santa Fe tiene la necesidad y la obligación de este torneo clasificar, nadie nos va a perdonar no clasificar este semestre también, sabemos que no estar en esas finales va a ser muy difícil para nosotros.

Finalmente, resaltó que es consciente del aporte mayor que debe tener el equipo para los partidos que le restan al torneo.

"En estos ocho partidos el equipo espera mucho de mí y sé que tengo que darle al equipo lo que espera de mí que son goles y soy el primero en alzar la mano y que en los partido que restan, cae mucha responsabilidad en parte mía y de poder brindar tranquilidad al entorno, al hincha y a mis compañeros, ellos esperan mucho de mí y sé que tengo que hacer más de lo que vengo haciendo", concluyó.