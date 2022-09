El Pulso del Fútbol, 16 de septiembre de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la convocatoria de Néstor Lorenzo para la Selección Colombia, para los partidos amistosos ante Guatemala y México. Óscar dijo: "Es cierto que pedí a James para un micro ciclo, pero también dije ayer que no debería ser convocado. Desde que llegó Lorenzo dije que no tenía charreteras y qué es un asistente". Sobre el tema César agregó: "Uno a Lorenzo no lo puede juzgar por la convocatoria, uno lo puede criticar. Uno lo tiene que juzgar por los partidos, pero es cierto que convocó muy mal".

