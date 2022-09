El Pulso del Fútbol, 15 de septiembre de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la publicación de Freddy Guarín, en la que expresa una situación difícil que está pasando. César dijo: "Yo no soy religioso, no creo en muchas cosas, pero sé que la gente que cree tiene una ventaja grande que es la fe. Y eso es un poco lo que invoca Freddy Guarín en su mensaje en las redes sociales". Sobre el tema Óscar agregó: "Vi esa publicación y me causó mucha tristeza, espero que ninguna persona tenga que pasar por esos malos momentos".

