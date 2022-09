JP Hernández: “Congresistas dejan pantallas prendidas para demostrar asistencia”

JP Hernández se pronunció en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio sobre dos temas que le llaman bastante la atención. Primero, habló sobre el proyecto de ley que está liderando relacionado con la reducción de salarios a los congresistas, pues recientemente el partido Centro Democrático propuso un impuesto al salario de los congresistas, que de acuerdo a Paloma Valencia, esta propuesta es la "más estable jurídicamente" para reducir los salarios de los congresistas.

Ante esto, Hernández indicó: "Paloma no se unió al proyecto, igual nosotros seguimos para adelante con la iniciativa. Estoy esperando que el presidente del Senado nos firme el acta que le da trámite para que podamos iniciar el primer debate. Ya le solicité personalmente que lo hiciera y remitimos una carta porque no la ha querido firmar Roy Barreras, pero ya firmó el nuevo siendo que el de nosotros es más antiguo y que lo presentamos primero. Está engabetado."

Asistencia de los congresistas

Por otra parte, el congresista denunció que ha notado que sus compañeros en el Congreso no cumplen por completo su función, pues se salen antes de que terminen las sesiones, así como no prestan atención. "Sí asisten, lo que pasa es que el debate que se le hizo a la ministra de Minas, Irene Velez, a cierta hora del día empezamos a ver que el salón se desocupó. De 108 senadores solo quedábamos más de 14 o 15, el resto que estaban no eran congresistas."

Tras la salida de los congresistas en el debate de la ministra evidenció que algunos trataron de dejar constancia de que sí asistieron. "Vi como varios senadores empezaron a tomarse una foto como de constancia. Entonces quise sacar mi celular y hacer la denuncia. Me llamó mucho la atención y algo que me pareció ilegal es que la mayoría de los que se fueron dejaron la pantalla activa, para simular una asistencia."

Por otro lado, explicó que si bien las plenarias muchas veces son extensos, de seis a siete horas, los congresistas pueden salir a tomar un tinto para contrarrestar el cansancio. "Eso es válido, pero salirse, dejar la pantalla activa e irse a la casa me parece muy grave. Si nosotros pidiéramos un informe de quiénes estuvieron hasta al final, aparecerá que cerca de 100. Pero eso es mentira, pues porque como las pantallas estaban activas aparentemente estuvieron hasta el final".

Finalmente, aclaró que la mayoría de los congresistas asisten, para evitar perder la curul. "Por fallas se puede perder la curul. Pero sobre prestar atención eso me ha tenido sorprendido, porque ni siquiera desde el día de la posesión había orden. Hay algo que me he preguntado, y es sobre sí esto algún día cambiara. Allá muchos hablan, pero poco escuchan."