Documental sobre la vida de Pablus Gallinazo llega a las salas de cine

Gonzalo Navas Cadena, más conocido como Pablus Gallinazo, es uno de los intérpretes más destacados de la música protesta de Colombia. Sus fuertes críticas a la juventud inconforme y las necesidades de las víctimas por cuenta de la inequidad social han sido algunos de los puntos más fuertes en sus cancionesa

Poeta, narrador y cantautor habló en 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio habló sobre el lanzamiento de su documental que llegará en próximos días a las salas de cine del país.

Cabe recordar que, sus canciones no dejan de ser un homenaje al amor, a la vida, a la risa y más emociones.

"Mula Revolucionaria", "Sol En El Andén", "Cinco Balas", "Cómo Confiar En La Paz", y "Feliciano El Triste", son solo algunos de sus temas más icónicos.

Por otra parte, el artista habló sobre la llegada al poder de Gustavo Petro, el cual consideró como "llegar al final del camino:

"A mí particularmente no me gusta ver el documental porque no me gustó como aparezco. Gustavo Petro me está debiendo una llamada, es amigo mío", comentó.

