El Pulso del Fútbol, 13 de septiembre de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron nuevamente sobre Julio Comesaña y su décimo paso por el banquillo del Junior de Barranquilla. César dijo: "A mí me gusta Julio Comesaña como técnico, en el Medellín me gustaba y pienso que jugaba mejor de lo que juega ahora. Aunque con David González se ven cosas buenas". Sobre el tema Óscar agregó: "A los que me criticaron por decirle cajonero a Julio Comesaña, les digo que yo nunca he vuelto nueve veces a un trabajo, cómo si lo ha hecho Julio Comesaña".

