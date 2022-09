El Pulso del Fútbol, 12 de septiembre de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la salida de Juan Cruz Real del banquillo del Junior y la llegada por décima vez de Julio Comesaña al equipo barranquillero. Óscar dijo: "¿Dónde están los hinchas que me criticaron cuando dije hace meses que no me gustaba Juan Cruz Real? Voy a cobrar y pido que respeten la experiencia". Sobre el tema César agregó: "Yo hablé públicamente con Julio Comesaña cuando salió de Medellín y él me dijo que no estaba cansado y que estaba dispuesto a dirigir. No creo que sea ningún cajonero, cómo dicen muchos".

No olvide escuchar el audio del programa.