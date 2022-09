El Pulso del Fútbol, 7 de septiembre de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la salida del entrenador Hernán Darío "El arriero" Herrera del banquillo de Atlético Nacional y las razones de su destitución. César dijo: "La verdad es que por lo que tuve que investigar ayer, el problema no fue con los jugadores. A Herrera lo echaron porque no lo querían y por eso no le renovaron sino por solo 6 meses". Sobre el tema Óscar agregó: "A los directivos no les gustaba el arriero Herrera, pero los hinchas dicen que si había algunos problemas con los jugadores. Son solo dos versiones de la historia".

