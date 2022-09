Ricardo Márquez: "Si vuelvo a Millonarios voy a dar lo mejor de mí"

Ricardo Márquez, delantero del Unión Magdalena y uno de los goleadores de la Liga colombiana, dialogó con El VBar Caracol sobre su buen momento en el equipo samario, su regreso al gol y alguna posibilidad de retornar a Millonarios o de marcharse a otro equipo grande del país al final del año.

"Las cosas han mejorado tanto para mí como para el equipo que en estos momentos vamos muy bien, salimos del descenso. Gracias a Dios por esa oportunidad", señaló Márquez de su actualidad.

De sus entrenamientos en Bogotá y su mal momento en Millonarios, dijo: "uno en la vida tiene que trabajar para que le vaya bien, yo estoy acostumbrado a entrenar, trabajar y darlo todo, ya que en dado caso si no fue en Millonarios, el trabajo de los entrenamientos allá iba a salir a relucir".

Y añadió: "en Millonarios no me fue muy bien, soy consciente que uno como goleador, porque me gusta hacer gol, me encanta y me fascina, uno también se desespera por anotar, porque no le salen las cosas, porque de pronto no le queda ni una sola pelota. Yo sabía que en dado caso no se dieran las cosas allá, en el momento que me dieran la oportunidad en otro equipo, gracias a Dios fue el Unión Magdalena, iban a darse".

"Si uno trabaja con convicción y confianza de que en algún momento van a dar frutos, pues obviamente en algún momento se va a dar y hoy gracias a Dios estoy haciendo las cosas muy bien y estoy aportándole al equipo", concluyó al respecto.

De la posibilidad de volver al equipo Embajador, señaló: "es lo que Dios me ponga, si Dios dice que Millonarios y vuelvo a Millonarios voy a dar lo mejor de mí; si me dice que un equipo del exterior, un equipo del exterior; si me dice que es Junior, es en Junior; si me dice que es en Nacional, es en Nacional. Yo voy con la disposición de entrenarme muy bien, de hacer mi trabajo muy bien y de dar lo mejor para poder así seguir surgiendo en el fútbol".

Y agregó pensando en que el equipo capitalino quisiera hacer efectiva la opción de compra por él: "bendito sea Dios que un equipo como ese se fije en mí, así como se fijó la primera vez y lo siga haciendo".

Márquez también tuvo palabras de agradecimiento para el estratega Alberto Gamero: "todo lo que me enseñó. Él y yo hablamos mucho eso y él sabía, él me colocaba mis trabajos mucho antes de entrenar. Entrenábamos media hora, cuarenta minutos antes solo, con (Elvis Perlaza) Perla, que es mi compañero y gran amigo de Millonarios. El profe siempre me decía: 'controla el balón así, así te va a servir más'. y eso es lo que uno va cogiendo, esas enseñanzas para poder sacarlas a futuro y poder demostrar ese aprendizaje que uno realizó en ese momento".

De Unión Magdalena...

El Caballo se mostró esperanzado con la posibilidad de clasificar a la final de la Copa Colombia la próxima semana frente al Junior. "Todos estamos convencidos de que podemos dar mucho más, de que podemos dar siempre un poquito más, un segundo, tercer y cuarto esfuerzo para que las cosas se nos den. Obviamente en lo que va del torneo se han dado esos frutos, dando un poquito más. Yo voy con la convicción de querer ganar el partido".

Y remarcó que él no es "un goleador de equipo chico". "Yo considero que todos los equipos son competitivos, cuando entran a la cancha todos son once conta once. La camiseta de Millonarios, que tenga 15 estrellas y hoy sea líder, no significa que yo no pueda anotar contra Millonarios o Nacional".

Finalmente, se mostró ambicioso, ante el interrogante de si elegiría salvar la categoría o ganar la Copa Colombia. "Las dos", respondió.