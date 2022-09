El Pulso del Fútbol, 6 de septiembre de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el inicio de la Liga de Campeones y los favoritos a ganar el torneo. César dijo: "Yo no di al PSG, pero sin duda que es un equipo peligroso con el regreso de Sergio Ramos. Hay otros equipos que no veo como el Chelsea y el Liverpool. Los de Italia están rezagados". Sobre el tema Óscar agregó: "Mis favoritos son el PSG, el Real Madrid y el Manchester City y no di al Bayern como usted. Los equipos italianos tienen deudas y por eso no compran tanto, estudiaron muy bien su economía".

