El Pulso del Fútbol, 5 de septiembre de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre las jugadas polémicas en el partido entre Medellín y Nacional, en la victoria del elenco poderoso. César dijo: "Para mí fue penalti, el primero de Nacional, nada dudoso. Mosquera Marmolejo le pegó un patadón al jugador de Nacional y fue penal muy muy claro". Sobre el tema Óscar agregó: "¿Por qué no se aplica el reglamento en el fútbol en general? Yo he visto en todas las ligas, y en todos los penales invaden el área y no se cobra".

