De Película: programa domingo 04 de septiembre de 2022

Un recorrido a través de las películas y la serie de MTV Beavis y Butt-Head, a propósito del estreno de Beavis and Butt-Head: do the Universe.

La Jefa, una cinta de drama y suspenso protagonizada por la sensacional Aitana Sánchez-Gijón. Vértigo (Fall) un vibrante y muy realista largometraje sobre un par de mujeres que quedan atrapadas a más de 600 metros de altura en una torre abandonada.