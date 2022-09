Óscar Estupiñán reveló la clave de su éxito en el Hull City de Inglaterra

El colombiano Óscar Estupiñán habló con El VBar de Caracol Radio sobre su presente en el Hull City de Inglaterra, en el cual es el máximo goleador de la segunda división. A su vez, se refirió a su deseo de regresar a una convocatoria de la Selección Colombia.

La clave de su buen momento

"Lo más importante ha sido la adaptación que he tenido con mis compañeros, el cuerpo técnico que me han brindado su confianza y que me han hecho sentir de la mejor manera cuando llegué al club. He venido trabajando con la motivación de estar en la Selección y eso se ve reflejado en el campo"

"Desde el primer momento, el técnico me ayudó bastante a entender el juego del equipo y lo que quería. Donde me podía sacar provecho y ayudar al equipo. He tenido buena sintonía con mis compañeros para conocerlos bien en la cancha. Llegue a Hull City para ayudar, trabajar y eso es lo que se está haciendo".

El deseo de regresar a la Selección

"Al debutar fue una sensación increíble, defender los colores de nuestro país. Uno queda con la motivación de seguir trabajando para continuar siendo llamado y eso es lo que he venido haciendo con el objetivo de trabajar al máximo para ser tenido en cuenta"

Aprendizajes que le dejó Hugo Rodallega

"Ya llevo 5 años en el exterior, principalmente en Portugal que fueron 3 años y medio. Crecí bastante allá, es una buena liga, me ayudó ir a Turquía y compartir con Hugo Rodallega que ha sido importante porque me ha ayudado en ese momento a trabajar más;quedarme después de los entrenamientos y desde ese momento he venido en un gran proceso y mentalizarme de que se pueden conseguir grandes cosas y así se ha reflejado con los goles".

Championship no le envidia nada a las grandes ligas

"Tenía la expectativa de que era una liga fuerte y competitiva, al llegar desde el primer partido ha sido así. Cada partido es diferente, intenso, es muy física, diferente a otras en las que estuve. Me he sentido bien, me he ayudado mucho por el biotipo y las características que tengo. Es una liga que no tiene nada que envidar más allá de ser de segunda división".

Sus principales características

"El cabezazo es una gran fortaleza que pude explotar en Portugal. Acá no han sido tantos porque he estado en el área, encuentro espacios para poder rematar. Son las dos cosas que tengo, el juego aéreo y estar bien ubicado en el área".