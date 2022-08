El Pulso del Fútbol, 31 de agosto de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre James Rodríguez, sus últimas declaraciones y lo que se sabe sobre su futuro. César dijo: "Yo no creo en la posibilidad de James Rodríguez al Valencia, hoy no interesa al fútbol español y pienso que es una intención de los seguidores y no de los directivos del equipo español". Sobre el tema Óscar agregó: "Yo no diría que no creo que James vaya al Valencia, le cambiaría la frase por: yo quiero que James salga del Al-Rayyan y vaya a un equipo mejor".

No olvide escuchar el audio del programa.