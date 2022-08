El Pulso del Fútbol, 30 de agosto de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el partido entre Cali y el Unión Magdalena y todas las polémicas que desató el encuentro. Óscar dijo: "El 2-2 de anoche tuvo de todo, buen ejemplo de Angelo con sus goles y pésimo lo de Teo, cuando juega le sirve al equipo, pero la gaminada no le sirve para nada". Sobre el tema César agregó: "No era fácil iniciar perdiendo ante el Unión Magdalena, que es un equipo de los que más está jugando, y remontar ese resultado. Para mí no fue gamineria, fue una imprudencia".

