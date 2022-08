El Pulso del Fútbol, 29 de agosto de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el partido entre Junior y Tolima, las polémicas arbitrales y las declaraciones del entrenador Hernán Torres. César dijo: "El técnico del Tolima Hernán Torres, se despachó contra el VAR y del arbitraje dijo que era perverso. Y dijo que no seguía hablando más porque lo iban a sancionar y le iban a dar más pito". Sobre el tema Óscar agregó: "Hernán Torres tiene la razón en que algunas veces los árbitros lo han perjudicado, pero eso no ha pasado en todos los partidos. Y ayer no me parece que se equivocó el árbitro".

No olvide escuchar el audio del programa.