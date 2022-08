El Pulso del Fútbol, 26 de agosto de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la situación del Deportivo Cali en la liga colombiana y los últimos resultados del equipo azucarero. Óscar dijo: "El Cali es un equipo con muchos problemas. Esa es la esencia que dejó el ex presidente Marco Caicedo, quién no se sabe cómo sigue ahí como vicepresidente". Sobre el tema César agregó: "Es que lo del Cali ya es preocupante, no sale de los malos resultados. Mayer ya está en la cuerda floja, al igual que varios técnicos de la liga".

