Michael Rangel sobre Tulio Gómez: "Sale con cosas raras, con locuras"

El delantero del Deportes Tolima, Michael Rangel, habló con El VBar de Caracol Radio sobre su actualidad en el conjunto Pijao, haciendo énfasis en la falta de oportunidades que le quedan de cara al gol.

A su vez, aprovechó para referirse a las declaraciones del máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, quien aseguró que el delantero quería volver al cuadro Escarlata, así como el chileno Rodrigo Ureña.

En primera instancia, Rangel destacó que se siente cómodo en el conjunto Vinotinto y Oro: "Con el equipo super bien. He tenido la oportunidad de jugar muchos partidos con el Tolima, en Libertadores, Copa y Liga, me siento bien, cómodo. De pronto no he tenido tantas posibilidades de poder quedar frente al arco para poder marcar goles, no me quedan casi oportunidades, a otros compañeros sí, pero contento. En general super bien con el equipo y los compañeros".

Posteriormente, profundizó sobre su inconformidad ante la falta de ocasiones de gol: "Desafortunadamente no tomamos la mejor decisión en el último cuarto de cancha, creo que ese ha sido uno de lo factores porque en el 4-2 siempre estamos bien parados, nos han marcado goles, pero el 4-2 siempre es firme para cualquier ataque, y en la parte de adelante no sé qué pasa, porque casi no me quedan opciones para marcar goles, yo veo que a todos le quedan opciones y a mí casi no me quedan, los goles que he hecho han sido rebuscados".

Finalmente, aseguró que Tulio Gómez malinterpretó sus palabras en un encuentro que tuvieron en Bogotá: "Malinterpretó eso, porque eso fue en febrero y apenas llevábamos un mes en el Tolima, ¿uno cómo va a llevar un mes y se va a querer ir para otro lado?".

"Ustedes saben cómo es Tulio, Tulio sale con cosas raras, con locuras en cualquier momento. El día que hablamos con Tulio el chileno y yo, nos encontramos en Bogotá en febrero y ahora sale con esas cosas, no he tocado ese tema de volver al América, sí me preguntó que si me gustaría volver, y le dije que 'a quién no le gustaría volver al América', y más por lo que yo viví allá, pero en ningun momento dije que iba a volver o que estaba aburrido, o lo que él dijo de las mil o dos mil personas, hablamos más de otras cosas que de fútbol. No sé porque sale con eso, hay gente que está como seria porque dicen que me quiero volver, mi presente es el Tolima y tengo que dar todo por defender esta camiseta", concluyó.