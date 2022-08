Fabián Puerta desde su experiencia: "Se le vienen días difíciles a Nairo"

Fabian Puerta está próximo a regresar a la competencia tras cuatro años de suspensión por la UCI, luego de declarársele positivo por Boldenona. Puerta expresó su alegría por su retorno a las pistas en diálogo con El Carrusel Caracol, mostró su arrepentimiento por haber iniciado una defensa y habló de lo que se le vendrá a Nairo Quintana, descalificado del pasado Tour de Francia por Tramadol.

"Muy feliz de haber pasado cuatro años muy difíciles y ansioso de estar volviendo en las pistas, de estar compitiendo nuevamente", señaló el antioqueño sobre la posibilidad de regresar a la bicicleta.

"Fueron cuatro años muy duros, estuve pensando mucho en correr medio fondo, correr ruta en Estados Unidos, pero al fin y al cabo lo que me mueve, lo que me pone a palpitar el corazón es la velocidad, estuve mucho tiempo negándome a vivir esa pasión. Vuelvo a la velocidad, quiero intentarlo nuevamente porque es duro, fueron cuatro años donde el entrenamiento fue intermitente, donde subí de peso. Quiero intentarlo, quiero estar nuevamente en la selección Colombia, quiero pelear por un cupo a los Juegos Olímpicos París 2024. Es esperar el momento del regreso, estar poco a poco y ganarme ese cupo", añadió emocionado.

Puerta aseguró que tras haber vivido esta experiencia, nunca hubiera iniciado un proceso de defensa ante la UCI: "es un proceso muy duro, si la verdad hubiera tenido la mentalidad que ahora tengo, no me hubiera desgastado ni física ni mentalmente afrontando una defensa ante la UCI. Más haberme gastado el dinero que me gasté. Eso fue parte del proceso, del aprendizaje y de vivir lo que tenía que vivir".

Y señaló sobre lo que le puede esperar a Nairo Quintana ahora: "es una situación muy dura, sé que Nairo no está sancionado, simplemente, obviamente, a nadie le gusta que lo bajen del sexto lugar, como a él que le quitaron el sexto lugar (Tour de Francia), pero igual va a tener que afrontar una defensa muy difícil. Es difícil hablar con ellos, tuve respuestas que llegaban en ocho días como respuestas que llegaban en ocho meses".

"Es un proceso muy angustiante y más a Nairo con esa sustancia que ni él mismo se explica cómo pudo aparecer en su cuerpo. Creo que para él se le vienen días difíciles, pero sé que es un gran corredor y un gran guerrero que puede salir de esto victorioso y de la mejor manera", agregó sobre el boyacense.

Puerta insistió en su arrepentimiento: "yo hace mucho rato pienso eso, fue haber gastado dinero, desperdiciado tiempo, muchas cosas. Todo fue parte de un proceso, que fue doloroso, y se aprendió lo que se tenía que aprender".

Y contó la millonaria cifra que invirtió para defenderse: "alrededor de casi 150 millones de pesos por abogados y todo el tema. Ahorita para volver a competencias hay que pagar una multa de 25 millones de pesos. Afortunadamente hace como tres meses decidí salir con unos bonos, hay gente que me ha apoyado mucho, y gracias a esos bonos que pude vender pude llegar a un acuerdo con la UCI para pagar la sanción, la verdad no he pagado la totalidad. Gracias a la gente que me ayudó con los bonos pude pagarle un parte a la UCI y me aceptaron un plazo de nueve meses para pagar la totalidad".

De los bonos que vende para recaudar fondos, dijo: "son bonos de 100 mil pesos, estoy dando un obsequio de tres millones de pesos al ganador. También voy a poner otras cosas, uniformes de campeón del mundo que tengo, para que no solo sea una persona que gane. Las personas que me deseen colaborar me pueden escribir al WhatsApp".

¿Cuándo y dónde volverá?

"Ya puedo volver a competir, a final de mes viajó a Brasil a competir, porque me abrieron las puertas me van a dar todo y allá voy a estar compitiendo nuevamente. Jamás en mi vida había estado tan asustado de decir que vuelvo a una carrera", comentó de su regreso.

Y explicó: "del 2 al 4 de septiembre estaría en Brasil, una carrera de clase C2. Cuando comencé a escribir me dijeron que únicamente me podían dar el hotel... al final me dijeron que me consiguieron un patrocinador y me lo iban a dar todo. Ni yo mismo me las creo de que vaya a estar nuevamente compitiendo, de que mi primera carrera sea una carrera internacional... va a ser algo muy lindo poder aparecer en una carrera internacional, va a ser duro, estoy bajo de forma, pero va a ser un empujón para poder activar esa chispa".