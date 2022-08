Habitantes de Providencia dicen que a muchos no les han entregado sus casas

El pasado domingo 21 de agosto se desató una nueva polémica en el país luego de que el presidente Gustavo Petro se refiriera a la reconstrucción de la Isla de Providencia, lugar que quedó destruido luego del paso de un huracán durante el 2020. El gobierno del expresidente Duque se comprometió a entregar casas y ayudar a que los habitantes de la isla tuvieran una vida digna y pudieran recuperar sus vidas. Sin embargo, durante los últimos meses se ha evidenciado retrasos y problemas con las promesas que realizó Duque durante su mandato.

En este sentido, Gustavo Petro señaló sobre la reconstrucción de la isla: "el costo promedio de estas casas hechas en concreto en la reconstrucción de Providencia ha sido de 600 millones de pesos. Es la concepción de la reconstrucción la que produce esta barbaridad de costos. Se hizo alrededor del concreto y no del ser humano. Se hizo alrededor de imponer los criterios desde Bogotá y no de apoyarse en la comunidad raizal y su cultura." Petro acompañó sus señalamientos con una imagen de las casas que han sido entregadas a los habitantes de Providencia.

De igual manera, el mandatario evidenció otros problemas que ha encontrado frente a la reconstrucción de la isla: "Es eso lo que explica que no se reconstruyan los lugares arquitectónicos patrimoniales del pueblo raizal, y que la construcción del hospital solo se haya contratado una semana antes de mi posesión como presidente. O que la opción para el agua potable después que la reconstrucción destruyó las cisternas tradicionales para recoger aguas lluvias en los hogares, sea una desalinizadora que entrega el m3 de agua potable diez veces más cara que el sistema tradicional de los raizales."

Por otra parte, en 6AM Hoy por Hoy habló Lidia Bush, habitante de Providencia, sobre la crítica situación que están pasando en la isla, pues pese a que el gobierno anterior se comprometió a reconstruir la isla en 100 días, aún no se ha logrado la entrega total de las viviendas a los habitantes que quedaron sin nada.

Bush aclaró que ella y su hija siguen viviendo en una carpa y que aún no le han "entregado la casa. La vivienda la están construyendo, me la debieron entregar el 7, pero todavía no lo han hecho. Hay mucha gente todavía que está esperando su casa, a tener una vivienda digna."

Asimismo, la habitante de Providencia indicó que cree que para final de este mes, o a principio de septiembre le entregan su casa. "Ya deberían estar entregándome la casa de Barbie, le digo casa de Barbie porque es muy pequeña." A su vez, Bush manifestó que la vivienda que le van a entregar es de madera y el piso es de concreto.

Además, aclaró que antes del paso del huracán ella tenía una casa de cemento. Pero que el motivo por el que aún no le han entregado su nueva casa es porque el Gobierno tenía que comprar el terreno. "El problema mío es que yo estoy en reubicación y al alcalde le tocó comprar el terreno. Esa era la demora mía, pero gracias a dios ya compró el terreno y ya tengo ahí la casa de Barbie".

Sobre los daños y la calidad de los materiales que se han denunciado en las casas entregadas por el Gobierno anterior indicó: "Yo veo daños. Yo entré a una casa de esas de aluminio y he visto el balcón podrido y todas las tablas." También afirmó que las casas de aluminio tienen una gestión en relación con los servicios públicos, "pero el resto no, en mi caso a mí me toca hacer lo de la luz".

Finalmente, Bush señaló que su casa de "Barbie tendrá dos habitaciones, será pequeña", y que no considera que pueda ser segura en caso de que hayan nuevos huracanes, así como que pueda tener un costo de 600 millones de pesos, "porque son materiales que no cuestan nada, 200.000 pesos, creo, que cuesta un bulto de arena."