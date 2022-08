Daniel Ruiz, a la expectativa de un llamado: "Quiero estar en la Selección"

Daniel Ruiz es uno de los jugadores más destacados de la Liga Colombiana. El volante de Millonarios habló con El VBar de Caracol Radio sobre su futuro, las críticas que recibe por las supuestas simulaciones, el manejo de la fama y el sueño de llegar a la Premier League y a la Selección Colombia.

Presente con Millonarios y expectativa del futuro

"Mi cabeza está centrada en Millonarios, estamos pensando en el título, pero estoy muy tranquilo, muy feliz de estar en Millonarios. Lo de Europa es la ilusión que tiene cada futbolista, pero estoy tranquilo pensando en Millonarios y en lo que viene".

El deseo de jugar en la Premier League

"Siempre es el sueño que cada vez puede estar más cerca, creo que es trabajar día a día mejor y cada cosa va a llegar en su momento"

Manejo de la fama

"Mucha humildad siempre y con los pies sobre la tierra siempre, saber que uno está viviendo un momento bueno, pero el fútbol es de estar arriba y abajo. Hay que aprovechar los momentos buenos, seguir trabajando y el día a día vamos a ir viendo"

Correcciones de Gamero

“Gamero regaña mucho para bien. Tal vez porque a veces soy muy terco, hay discusiones, pero siempre es para bien. Más que todo cuando hago jugadas en zonas que no son, me dice que juegue más simple”.

Críticas por las simulaciones

"Habrá momentos que la gente dirá que me tiro, pero todos son circunstancias de juego, todo se puede mejorar. Cada crítica la recibo de la mejor forma y si puedo seguir, no me tiro, hay que seguir la jugada".

"Recibir cada consejo de la mejor manera, habrá cosas que uno está de acuerdo y otras no, recibirlo siempre de la mejor forma para corregirlo".

La historia del porqué no jugó en Nacional

"Eso se dio en un momento en el que yo tengo que regresar al Cali pero decido no hacerlo, mi sueño era arrancar torneos nacionales y mi representante me dice que vayamos a Nacional, pero ya era muy sobre el tiempo, entrené una semana y me dicen que no porque ya habían inscrito a todo el equipo; regreso a Bogotá y ahí entro a Fortaleza".

¿Espera una convocatoria del entrenador de la Selección Colombia?

"Si. Quiero estar en la Selección, es el sueño desde niño y espero que se me dé la oportunidad de estar".