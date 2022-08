Yerson Mosquera: "Tengo ansias de ir a la Selección Colombia"

Yerson Mosquera, futbolista del Wolverhampton de la Premier League de Inglaterra, habló con El VBar de Caracol Radio sobre su presente en el equipo. A su vez, destacó los aprendizajes que ha tenido en Inglaterra, la llegada de más colombianos a esta liga y su deseo de estar en la Selección.

El defensor debutó con los Wolves en septiembre de 2021 en un juego por la Copa de la Liga ante el Tottenham pero 9 minutos más tarde salió lesionado, siendo esta su segunda molestia desde que llegó al club. Sin embargo, aseguró que se encuentra recuperado y a disposición del entrenador.

"Estoy al 100%, no tardaré mucho (en competir), ahora es esperar, trabajar más fuerte y que sea la voluntad de Dios para que se dé la oportunidad de jugar", manifestó al respecto de su actualidad.

Colombianos en Inglaterra: "Para mí es importante porque estamos representando bien al país, dando a entender que tenemos potencial para competir en la Premier y que sigan llegando es demasiado bueno".

Diferencia en Inglaterra y aprendizajes: "Acá todo es una parte fundamental para poder rendir, la parte física, mental, se corre mucho y se juega a un muy buen nivel.

"He crecido como persona, como profesional, me he dado cuenta que el cuidado personal es importante, el descansar, alimentarme bien, el cómo me entreno, todo hace parte del crecimiento, he madurado en ese sentido y he aprendido sobre el hábito, que lo da todo y así se va a aprendiendo".

"La toma de decisiones es importante, el juego a un toque, el pase fuerte rasante uno o dos toques y tratar de encontrar al espacio porque se hace superioridad numérica cuando se presiona a alta intensidad. Todos sabemos que tenemos que correr para ganar".

Deseo de llegar a la Selección: "Yo siempre he dicho que tengo que esperar la oportunidad. Tengo ansias de ir a la Selección, me siento bien, al 100% para competir, estoy preparado. No he tenido la oportunidad de jugar por decisiones, son cosas de fútbol, pero en cuanto tenga la oportunidad, trataré de dar lo mejor, y esperar la oportunidad para ir a la selección que es lo que tanto he anhelado desde que me viene para acá (Inglaterra)".